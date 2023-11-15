"Техно": как работают гаджеты для сна

Столичные ученые сообщили, что гаджеты для сна способны вызывать бессонницу и даже нервные срывы. При этом количество желающих купить подобные устройства только растет.

Например, по сравнению с 2022 годом, спрос на них вырос почти в два раза, говорят производители. Гаджеты отслеживают продолжительность и качество сна при помощи специального встроенного датчика, который фиксирует пульс и подвижность пользователя. После этого устройство составляет рекомендации, как скорректировать режим дня.

Какие устройства есть на рынке? Подробности – в программе "Техно".