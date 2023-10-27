Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 16:00

Технологии

"Техно": россиянам рассказали, как телефонные спамеры получают номера для обзвона

"Техно": россиянам рассказали, как телефонные спамеры получают номера для обзвона

Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка

"Техно": как защититься от спам-звонков по телефону

Москвичам рассказали об обновлении приложения с навигационными картами

"Московский патруль": подать исковое заявление в суд теперь можно через "Госуслуги"

"Техно": обновление приложений с навигационными картами

"Техно": обзор на смартфон Tecno Phantom V Flip

"Техно": эксперт рассказал, как защитить смарт-устройства от взлома

Новости часа: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

"Техно": спрос на систему "Умный дом" вырос в полтора раза с начала года

Москвичам стали чаще звонить телефонные спамеры. Самые популярные предложения, которые можно услышать по телефону, – оформить кредит, воспользоваться медицинскими услугами, а также сменить интернет-провайдера.

Подобные звонки считаются одним из самых простых и дешевых способов, чтобы продать товар или услугу, поэтому все больше компаний пользуются им. Однако из-за таких звонков можно потерять не только драгоценное время, но и деньги. Часть спам-звонков совершают мошенники.

Как защититься от спам-звонков по телефону? Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоКсения ЧепенкоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика