"Техно": как защититься от спам-звонков по телефону

Москвичам стали чаще звонить телефонные спамеры. Самые популярные предложения, которые можно услышать по телефону, – оформить кредит, воспользоваться медицинскими услугами, а также сменить интернет-провайдера.

Подобные звонки считаются одним из самых простых и дешевых способов, чтобы продать товар или услугу, поэтому все больше компаний пользуются им. Однако из-за таких звонков можно потерять не только драгоценное время, но и деньги. Часть спам-звонков совершают мошенники.

Как защититься от спам-звонков по телефону? Подробнее – в программе "Техно".