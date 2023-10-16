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16 октября, 15:50

Технологии

"Техно": российская компания представила новое поколение умных касок Atom 4.0

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Российская компания представила новое поколение умных касок Atom 4.0. Их конструкция включает в себя саму каску и специальный интеллектуальный модуль. Такие средства защиты должны повысить безопасность на производствах.

Каска Atom 4.0 оснащена тревожной кнопкой, голосовым модулем для оповещения сотрудника, датчиком высоты, температуры и влажности. Также производитель предусмотрел модуль Bluetooth для закрытых помещений.

Подробнее – в программе "Техно".

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