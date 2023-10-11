"Техно": пользователи пожаловались на проблемы с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

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11 октября, 12:55

Технологии

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iPhone 15 Pro и 15 Pro Max почти месяц как поступили в продажу, а отрицательных отзывов на них прибавляется с каждым днем. Проблема выгорания экрана становится массовой.

Кроме нагрева и плохо работающих динамиков, пользователи активно сообщают, что экран iPhone 15 Pro может выгорать через несколько дней после начала использования. Помимо этого, хрипит динамик, ломается чип NFC при зарядке и многое другое.

Подходит ли к концу слава компании Apple? И какие есть достойные альтернативы? Подробнее – в программе "Техно".

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