"Техно": пользователи пожаловались на проблемы с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max почти месяц как поступили в продажу, а отрицательных отзывов на них прибавляется с каждым днем. Проблема выгорания экрана становится массовой.

Кроме нагрева и плохо работающих динамиков, пользователи активно сообщают, что экран iPhone 15 Pro может выгорать через несколько дней после начала использования. Помимо этого, хрипит динамик, ломается чип NFC при зарядке и многое другое.

Подходит ли к концу слава компании Apple? И какие есть достойные альтернативы? Подробнее – в программе "Техно".