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09 октября, 16:00

Технологии

"Техно": московские ученые разработали нейросеть, работающую как электроэнцефалограмма

"Техно": московские ученые разработали нейросеть, работающую как электроэнцефалограмма

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Московские ученые разработали нейросеть, которая будет работать как электроэнцефалограмма. Датчики прибора крепят на голову, а потом искусственный интеллект начинает напрямую работать с мозгом человека.

Пациент сможет легко выйти из депрессии, улучшить свои физические показатели, повысить стрессоустойчивость. Об изобретении рассказал ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта Алексей Осадчий.

Подробности – в программе "Техно".

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