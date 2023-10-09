"Техно": ученые в Москве разработали нейросеть, работающую как энцефалограмма

Московские ученые разработали нейросеть, которая будет работать как электроэнцефалограмма. Датчики прибора крепят на голову, и искусственный интеллект начинает напрямую работать с мозгом человека.

Пациент сможет легко выйти из депрессии, улучшить свои физические показатели, повысить стрессоустойчивость. Об изобретении рассказал ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта Алексей Осадчий.

Подробности – в программе "Техно".