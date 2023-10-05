"Техно": российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе сервисов

Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в их работе. Дело в том, что гаджеты не могли соединиться с китайскими серверами.

О неполадках пользователи написали в соцсетях. Они указали на проблемы с "умными" пылесосами, телефонами, часами и лампами, которые не могут подключиться к Wi-Fi.

Технические специалисты прокомментировали, что никаких официальных объявлений о прекращении обслуживания российских клиентов или ограничении функциональности не было. Подробнее – в программе "Техно".