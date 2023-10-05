Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 16:00

Технологии

"Техно": российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе сервисов

"Техно": российские пользователи Xiaomi пожаловались на сбои в работе сервисов

Авиакомпания "Победа" запустила телеграм-бот обратной связи

"Техно": пользователи Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в работе сервисов

Площадь Национального космического центра в Москве составит более 250 квадратных метров

Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в работе сервиса

Технический сбой произошел в работе информационных ресурсов ГИБДД

"Техно": робота-гуманоида Tesla научили самостоятельно сортировать предметы

"Техно": роботы-уборщики "Пиксель" вышли чистить листву в парки Москвы

ИИ способен распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – Собянин

Жителям столицы рассказали, как система "Безопасный город" работает на дорогах

Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в их работе. Дело в том, что гаджеты не могли соединиться с китайскими серверами.

О неполадках пользователи написали в соцсетях. Они указали на проблемы с "умными" пылесосами, телефонами, часами и лампами, которые не могут подключиться к Wi-Fi.

Технические специалисты прокомментировали, что никаких официальных объявлений о прекращении обслуживания российских клиентов или ограничении функциональности не было. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим ЕфимцевИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика