29 сентября, 13:00Технологии
"Техно": представлена камера мгновенной печати Polaroid I-2
Представлена камера мгновенной печати Polaroid I-2. В нем улучшили оптику и определение дальности с помощью света. Также пользователь может изменять настройки с помощью регулятора.
Появились первые отзывы о новом iPhone 15 Pro. Пользователи положительно отнеслись к новому разъему Type-C, исчезновению кнопки переключения беззвучного режима и улучшенной камере.
Honda представила складной электроскутер. Его можно брать с собой в транспорт и заряжать от розетки.
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО