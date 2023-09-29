"Техно": представлена камера мгновенной печати Polaroid I-2

Представлена камера мгновенной печати Polaroid I-2. В нем улучшили оптику и определение дальности с помощью света. Также пользователь может изменять настройки с помощью регулятора.

Появились первые отзывы о новом iPhone 15 Pro. Пользователи положительно отнеслись к новому разъему Type-C, исчезновению кнопки переключения беззвучного режима и улучшенной камере.

Honda представила складной электроскутер. Его можно брать с собой в транспорт и заряжать от розетки.

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