"Техно": "Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав"

"Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав". Это история о том, как в Древней Руси среди гигантских роботов и плазменного оружия главный герой распутывает жестокие преступления.

Пользователи Telegram получат прямой доступ к криптокошельку компьютерной сети TON Foundation. Оно будет полезно для разработчиков.

Представлена умная подушка, которая умеет убаюкивать, менять высоту и поддерживать форму. Чем полезна новинка?

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