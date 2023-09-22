22 сентября, 13:00Культура
"Техно": "Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав"
"Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав". Это история о том, как в Древней Руси среди гигантских роботов и плазменного оружия главный герой распутывает жестокие преступления.
Пользователи Telegram получат прямой доступ к криптокошельку компьютерной сети TON Foundation. Оно будет полезно для разработчиков.
Представлена умная подушка, которая умеет убаюкивать, менять высоту и поддерживать форму. Чем полезна новинка?
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО