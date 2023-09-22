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22 сентября, 13:00

Культура

"Техно": "Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав"

"Техно": "Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав"

В российский прокат вышла драма "Чужая"

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"Тайны кино": "Несколько дней из жизни И. И. Обломова"

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"Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав". Это история о том, как в Древней Руси среди гигантских роботов и плазменного оружия главный герой распутывает жестокие преступления.

Пользователи Telegram получат прямой доступ к криптокошельку компьютерной сети TON Foundation. Оно будет полезно для разработчиков.

Представлена умная подушка, которая умеет убаюкивать, менять высоту и поддерживать форму. Чем полезна новинка?

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
культуракинотехнологиивидеоМаксим Ефимцев
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