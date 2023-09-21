Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": гарнитура для слабовидящих болельщиков

"Техно": гарнитура для слабовидящих болельщиков

"Мослекторий": Денис Прудник – о туризме на орбиту и освоении планет

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

"Техно": представлен робот PIBOT для управления транспортом

Москвичам сообщили о новых возможностях МЭШ для школьников

Дептранс разработал единую платформу "Энергия Москвы"

Закон о цифровом паспорте вступил в силу в РФ

"Актуальный репортаж": чемпионат "Битва роботов" в РФ

В России запретили использование виртуальных мобильных номеров

Единую систему для операторов зарядных станций запустят в Москве

Компания Vodafone проводит испытания специальных гарнитур. Они позволяют слабовидящим людям смотреть прямые трансляции матчей.

Пережившая инсульт и лишившаяся речи 30-летняя женщина решилась на эксперимент по внедрению импланта из 253 электродов, чтобы снова начать говорить. Теперь ее речь воспроизводит аватар.

Представлена цветная ручка, которая способна сканировать предмет и выдавать необходимый оттенок. Colorpik Pen может воспроизводить до 16 миллионов оттенков.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика