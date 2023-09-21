"Техно": гарнитура для слабовидящих болельщиков

Компания Vodafone проводит испытания специальных гарнитур. Они позволяют слабовидящим людям смотреть прямые трансляции матчей.

Пережившая инсульт и лишившаяся речи 30-летняя женщина решилась на эксперимент по внедрению импланта из 253 электродов, чтобы снова начать говорить. Теперь ее речь воспроизводит аватар.

Представлена цветная ручка, которая способна сканировать предмет и выдавать необходимый оттенок. Colorpik Pen может воспроизводить до 16 миллионов оттенков.

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