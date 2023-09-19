Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": устройство для приготовления коктейлей от компании Barsys

"Техно": устройство для приготовления коктейлей от компании Barsys

Москвичам рассказали о новых возможностях МЭШ для школьников и их родителей

Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего проведут для российских школьников

Кабмин России признал анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с телефонов

В Минцифры сообщили о введении цифровых паспортов в РФ

Россияне смогут предъявлять цифровое удостоверение с "Госуслуг" вместо бумажного паспорта

"Мослекторий": Семен Земцев – что такое беспилотный smart-шаттл

Путин подписал указ о цифровом паспорте

Сотовые операторы отреагировали на обязательство отменить платную раздачу интернета

Компания Barsys анонсировала новое устройство. Оно способно приготовить коктейли и подстроиться под вкусовые предпочтения владельца.

Китайский стартап представил портативный вентилятор, который крепится на любое место. Инновационный гаджет способен охладить кожу человека на семь градусов. Также есть специальный режим, который охлаждает травмированные участки.

Стартап Ozlo представил новую версию наушников с функцией мониторинга движения и дыхания, который позволят определить качество сна. Еще в гаджет встроены датчики звука, температуры и света. Для каких устройств доступны умные наушники?

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика