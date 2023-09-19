"Техно": устройство для приготовления коктейлей от компании Barsys

Компания Barsys анонсировала новое устройство. Оно способно приготовить коктейли и подстроиться под вкусовые предпочтения владельца.

Китайский стартап представил портативный вентилятор, который крепится на любое место. Инновационный гаджет способен охладить кожу человека на семь градусов. Также есть специальный режим, который охлаждает травмированные участки.

Стартап Ozlo представил новую версию наушников с функцией мониторинга движения и дыхания, который позволят определить качество сна. Еще в гаджет встроены датчики звука, температуры и света. Для каких устройств доступны умные наушники?

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