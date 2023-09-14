Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": представлена платформа для запуска приложений Android на системе "Аврора"

"Техно": представлена платформа для запуска приложений Android на системе "Аврора"

Компания Apple представила новую линейку iPhone 15

Компания Apple презентовала новую линейку iPhone

Компания Apple презентовала линейку новых iPhone

Стали известны цены на новые iPhone в российских магазинах

Предзаказ на новую технику Apple стартовал в магазинах РФ

"Техно": канал связи SITA

Компания Apple презентовала iPhone 15

"Актуальный репортаж": россиянин одержал победу на мировом турнире по тетрису

"Техно": создано кресло для определения состояние кожи и уровня гемоглобина в крови

Представлена платформа для запуска приложений Android на отечественной оперативной системе "Аврора". С какими сложностями пришлось столкнутся?

Telegram готовит обновление старых функций и запуск новых. Среди главных нововведений – подписчики смогут отдать голос за любимый канал; уведомление о новом устройстве теперь будет появляться прямо в интерфейсе мессенджера над сообщениями, а также появится функция самоуничтожения фото и видео.

Компания Tecno представила раздвижной смартфон Phantom Ultimate, который способен увеличиться в размерах и превратиться в планшет. За счет чего происходит трансформация?

Об этом – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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