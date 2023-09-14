"Техно": представлена платформа для запуска приложений Android на системе "Аврора"

Представлена платформа для запуска приложений Android на отечественной оперативной системе "Аврора". С какими сложностями пришлось столкнутся?

Telegram готовит обновление старых функций и запуск новых. Среди главных нововведений – подписчики смогут отдать голос за любимый канал; уведомление о новом устройстве теперь будет появляться прямо в интерфейсе мессенджера над сообщениями, а также появится функция самоуничтожения фото и видео.

Компания Tecno представила раздвижной смартфон Phantom Ultimate, который способен увеличиться в размерах и превратиться в планшет. За счет чего происходит трансформация?

Об этом – в программе "Техно".