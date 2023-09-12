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12 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": создано кресло для определения состояние кожи и уровня гемоглобина в крови

"Техно": создано кресло для определения состояние кожи и уровня гемоглобина в крови

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Создано диагностическое кресло, которое способно определить состояние кожи и уровень гемоглобина в крови. Кроме того, данное изобретение имеет функцию обучаемого цифрового психолога.

Компания Logitech выпустила органайзер для ноутбука. В комплекте есть беспроводная клавиатура и сенсорная панель.

Apple добавила предупреждение о том, что опасно спать рядом с телефоном, который стоит на зарядке. Почему компания решила обновить инструкцию по использованию смартфона?

Об этом – в программе "Техно".

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