"Техно": создано кресло для определения состояние кожи и уровня гемоглобина в крови

Создано диагностическое кресло, которое способно определить состояние кожи и уровень гемоглобина в крови. Кроме того, данное изобретение имеет функцию обучаемого цифрового психолога.

Компания Logitech выпустила органайзер для ноутбука. В комплекте есть беспроводная клавиатура и сенсорная панель.

Apple добавила предупреждение о том, что опасно спать рядом с телефоном, который стоит на зарядке. Почему компания решила обновить инструкцию по использованию смартфона?

Об этом – в программе "Техно".