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11 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": китайская компания разработала робота-гуманоида с искусственным интеллектом

"Техно": китайская компания разработала робота-гуманоида с искусственным интеллектом

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Китайская компания разработала робота-гуманоида с искусственным интеллектом. Он взаимодействует с миром с помощью датчиков.

Компания OpenAl не может покрыть расходы на содержание СhatGPT. Ежедневные вложения составляют порядка 700 тысяч долларов.

Ученые воспроизвели песню группы Pink Floyd, которая была собрана из показателей мозговой активности слушателей. Как проходил эксперимент?

Об этом – в программе "Техно".

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