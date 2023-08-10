"Техно": Runway выпустила нейросеть, которая делает видеоролик из одного изображения

Компания Runway выпустила нейросеть, которая делает видеоролик из одного изображения. Эксперты оценили положительные и отрицательные стороны этой нейросети.

Кроме того, стало известно о проведении эксперимента по установке GTA 5 на игровую консоль Nintendo switch. В итоге игра работала с очень низкой частотой кадров и большим количеством ошибок.

Разработаны очки с искусственным интеллектом. Они могут слушать разговор, делать транскрипцию на экран и давать подсказки. Разработчики очков дали свой комментарий к разработке.

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