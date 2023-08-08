"Техно": специалисты представили игровое поле с экранами

Специалисты представили видеопол, который превращает пространство в многофункциональное место, идеальное для спортивных арен и концертов. Его дизайн позволяет отслеживать и отображать данные в реальном времени. В программе оценили перспективы разработки.

Mini Cooper представили компьютер для автомобиля на базе Android с круглым OLED-дисплеем. На нем доступны трехмерные карты, несколько режимов интерфейса с индивидуальным дизайном.

В Photoshop представлена функция "генеративное расширение", которая может расширить изображение, автоматически дорисовывая по краям новые детали. Об этом – в программе "Техно".