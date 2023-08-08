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Технологии

"Техно": специалисты представили игровое поле с экранами

"Техно": специалисты представили игровое поле с экранами

Нейросеть сделала музыкантов, политиков и спортсменов персонажами игры "Мортал Комбат"

Роскомнадзор готовится заблокировать миллионы сим-карт

Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Более миллиона сим-карт могут заблокировать в РФ из-за неактуальных персональных данных

"Техно": музей вредных привычек открыли на Московском урбанфоруме

Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Собянин рассказал, как изменилась скорость мобильного интернета в столичном метро

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Mini Cooper представили компьютер для автомобиля на базе Android с круглым OLED-дисплеем. На нем доступны трехмерные карты, несколько режимов интерфейса с индивидуальным дизайном.

В Photoshop представлена функция "генеративное расширение", которая может расширить изображение, автоматически дорисовывая по краям новые детали. Об этом – в программе "Техно".

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