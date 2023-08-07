"Техно": музей вредных привычек открыли на Московском урбанфоруме

В столице открылся Московский урбанистический форум, в рамках которого гости могут проверить благоустроенные ранее улицы, протестировать симулятор старости и посетить музей вредных привычек. Кроме того, на каждой площадке – свои новинки.

Компания Apple представила вторую бета-версию прошивки для шлема Vision Pro. Специалисты рассказали об основном функционале новинки.

Также стало известно о разработке робота-трансформера с искусственным интеллектом, который выбирает наилучший режим движения для определенной местности. По незнакомой среде робот двигается на четырех колесах, а при обнаружении более серьезного препятствия способен перейти на режим полета.

Об этом – в программе "Техно".