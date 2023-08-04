"Техно": German Bionic запустил экзоскелет

German Bionic запустил экзоскелет, который позволяет снять с мышц спины и ног до 30 килограммов нагрузки. Это происходит благодаря встроенным датчикам, которые считывают движения человека и понимают, когда надо включиться.

Лаунчер Ubisoft начал присылать уведомления с намерением удалить аккаунт со всеми играми из-за долгого отсутствия в онлайне. Пользователю предлагают войти в аккаунт и отменить удаление в течение 30 дней.

Представлены очки для чтения электронных книг. Sol Reader показывают текст книги на двух экранах. В новинке предусмотрена LED-подсветка, беспроводной пульт, для перелистывания страниц. Работа без подзарядки до 25 часов.

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