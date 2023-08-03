Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Технологии

"Техно": нейросети стали применять в создании фильмов в Generative Fill

"Техно": нейросети стали применять в создании фильмов в Generative Fill

В личном кабинете на "Госуслугах" стали отображаться купленные ж/д билеты

Новости часа: семь человек в ДНР получили ранения при обстрелах ВСУ

Новости часа: РКН проверит сообщения об утечке данных у интернет-магазина "Подружка"

"Техно": геймификация бизнеса

В России появится единый биометрический проездной для всех видов транспорта

Новости часа: Собянин поздравил школьников Москвы с победами на международных олимпиадах

"Жизнь в большом городе": урбанистическая Москва

"Актуальный репортаж": высокоскоростной лифт разработали в столице

"Техно": отзывы о сторис в Telegram

В специальной программе Generative Fill можно создавать вертикальные версии популярных фильмов с использованием нейросетей. Специалисты расскажут об особенностях обработки в программе.

Кроме того, в Сети можно посмотреть на серию Южного Парка, где нейросеть полностью создала все фоны и озвучку персонажей. Пользователь может самостоятельно менять сюжет и выбирать героев.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика