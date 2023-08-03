"Техно": нейросети стали применять в создании фильмов в Generative Fill

В специальной программе Generative Fill можно создавать вертикальные версии популярных фильмов с использованием нейросетей. Специалисты расскажут об особенностях обработки в программе.

Кроме того, в Сети можно посмотреть на серию Южного Парка, где нейросеть полностью создала все фоны и озвучку персонажей. Пользователь может самостоятельно менять сюжет и выбирать героев.

Подробнее – в программе "Техно".