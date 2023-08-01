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"Техно": отзывы о сторис в Telegram

"Техно": отзывы о сторис в Telegram

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" удалили из Google Play

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Собянин рассказал о новинках мобильного приложения "Электронный дом"

"Техно": новое мобильное приложение "Мой ID" появилось в App Store и Google Play

Новости часа: 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

"Актуальный репортаж": спрос на гаджеты для питомцев в РФ вырос в 1,5 раза

В НИИ имени Свержевского рассказали о вошедшей в топ-10 медицинской разработке

Новости часа: военнослужащий ВСУ сдался в плен под Донецком на машине с ПЗРК

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Появились первые отзывы о сторис в Telegram. Из положительного – это отсутствие блокировки мессенджера, а из отрицательных моментов – сторис не могут публиковать каналы, а только личные профили.

YouTube запускает функцию "стабильная громкость". Она выравнивает уровень громкости для избежания слишком громких или тихих звуков.

В поисковике Bing появился "визуальный поиск", с помощью которого Bing понимает смысл изображения, интерпретирует его и отвечает на вопросы. Какие есть недочеты?

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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