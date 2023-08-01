"Техно": отзывы о сторис в Telegram

Появились первые отзывы о сторис в Telegram. Из положительного – это отсутствие блокировки мессенджера, а из отрицательных моментов – сторис не могут публиковать каналы, а только личные профили.

YouTube запускает функцию "стабильная громкость". Она выравнивает уровень громкости для избежания слишком громких или тихих звуков.

В поисковике Bing появился "визуальный поиск", с помощью которого Bing понимает смысл изображения, интерпретирует его и отвечает на вопросы. Какие есть недочеты?

Подробности – в программе "Техно".