"Техно": новое мобильное приложение "Мой ID" появилось в App Store и Google Play

В App Store и Google Play появилось новое приложение "Мой ID". В нем можно хранить копии своих документов.

Запущен новый сервис "Мой питомец", где можно хранить данные о своем домашнем животном. Кроме того, там можно найти подходящую площадку для выгула или зоогостиницу.

Интернет в России будет проходить через системы противодействия киберугрозам. Такая мера принята для работы инфраструктуры, которая защищает от кибератак.

Подробности – в программе "Техно".