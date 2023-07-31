13:00Технологии
"Техно": новое мобильное приложение "Мой ID" появилось в App Store и Google Play
В App Store и Google Play появилось новое приложение "Мой ID". В нем можно хранить копии своих документов.
Запущен новый сервис "Мой питомец", где можно хранить данные о своем домашнем животном. Кроме того, там можно найти подходящую площадку для выгула или зоогостиницу.
Интернет в России будет проходить через системы противодействия киберугрозам. Такая мера принята для работы инфраструктуры, которая защищает от кибератак.
Подробности – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО