"Техно": Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува

Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува и возможностью выдержать до 35 килограммов вещей. Также присутствует дезинфицирующая лампа и возможность удаленного управления.

LG планирует внедрить подписку на бытовую технику. Предполагается, что без активации подписки не будет работать ряд функций.

В Китае протестировали скоростной поезд, который разогнался до 453 километров в час. При вводе такой модели в эксплуатацию поездка из Пекина в Шанхай сократится в два раза и займет всего 2,5 часа.

Подробности – в программе "Техно".