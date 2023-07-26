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Транспорт

"Техно": Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува

"Техно": Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува

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Xiaomi представила сушилку для вещей с функцией обдува и возможностью выдержать до 35 килограммов вещей. Также присутствует дезинфицирующая лампа и возможность удаленного управления.

LG планирует внедрить подписку на бытовую технику. Предполагается, что без активации подписки не будет работать ряд функций.

В Китае протестировали скоростной поезд, который разогнался до 453 километров в час. При вводе такой модели в эксплуатацию поездка из Пекина в Шанхай сократится в два раза и займет всего 2,5 часа.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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