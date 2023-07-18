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Транспорт

"Техно": сервисы мобильного приложения "Метро Москвы"

"Техно": сервисы мобильного приложения "Метро Москвы"

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Приложение "Метро Москвы" показывает загруженность каждого вагона метро в режиме онлайн. Это единственное приложение, где обновление информации происходит каждые 10 секунд. Также возможно определение вместимости вагонов и наличия крупных пересадок.

Компания "Уральские локомотивы" представила модель электропоезда "Ласточка", которая собрана из российских комплектующих. В новинку добавлена система обеззараживания воздуха и датчики для анализа инфраструктуры. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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