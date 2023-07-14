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Технологии

"Техно": обзор колонки-микшера Donda Stem Player и презентация складных смартфонов Samsung

"Техно": обзор колонки-микшера Donda Stem Player и презентация складных смартфонов Samsung

"Техно": обзор колонки-микшера Donda Stem Player

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В выпуске программы ведущий расскажет о тестировании плеера Donda Stem Player. Он выяснил, что в устройстве пользователь может убрать вокал и оставить инструментальную музыку или наоборот.

Также ведущий поделится новостями о презентации новых гаджетов Samsung. В компании представят складные смартфоны Galaxy Flip 5 и Galaxy Fold 5, часы Galaxy Watch 6.

Кроме того, стало известно об энтузиастах, которые решили создать рекламный ролик BMW с помощью нейросети. Об этом – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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