"Техно": обзор колонки-микшера Donda Stem Player и презентация складных смартфонов Samsung

В выпуске программы ведущий расскажет о тестировании плеера Donda Stem Player. Он выяснил, что в устройстве пользователь может убрать вокал и оставить инструментальную музыку или наоборот.

Также ведущий поделится новостями о презентации новых гаджетов Samsung. В компании представят складные смартфоны Galaxy Flip 5 и Galaxy Fold 5, часы Galaxy Watch 6.

Кроме того, стало известно об энтузиастах, которые решили создать рекламный ролик BMW с помощью нейросети. Об этом – в программе "Техно".