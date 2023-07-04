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Новости

13:00

Технологии

"Техно": блогер залил газировкой и заморозил смартфоны трех брендов

"Техно": блогер залил газировкой и заморозил смартфоны трех брендов

В США разрешили испытывать прототип летающего автомобиля

Первый в мире летающий автомобиль будет стоить 26 млн рублей

"Техно": приложение Reality Scan доступно для владельцев смартфонов на Android

Сотовые операторы сообщили, что хотят повышать тарифы ежегодно

Андроид стал дирижером оркестра в Южной Корее

В России может подорожать мобильная связь

Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет

"Техно": пользователи отказываются от работы в российском браузере "Луна"

Tinder перестал работать в РФ

Блогер залил газировкой и заморозил iPhone 14 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. Он показал, что стало со смартфонами за четыре часа в морозильной камере.

В США придумали робота-няню для домашних питомцев, который способен распознавать их желания по жестам. В новинке предусмотрен отсек для питания и питья, лазер для игр и видеокамера для дистанционной игры.

Apple выпустила инструменты для адаптации приложений под шлем виртуальной реальности. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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