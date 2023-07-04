"Техно": блогер залил газировкой и заморозил смартфоны трех брендов

Блогер залил газировкой и заморозил iPhone 14 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. Он показал, что стало со смартфонами за четыре часа в морозильной камере.

В США придумали робота-няню для домашних питомцев, который способен распознавать их желания по жестам. В новинке предусмотрен отсек для питания и питья, лазер для игр и видеокамера для дистанционной игры.

Apple выпустила инструменты для адаптации приложений под шлем виртуальной реальности. Подробности – в программе "Техно".