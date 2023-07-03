"Техно": приложение Reality Scan доступно для владельцев смартфонов на Android

Для Android доступно приложение Reality Scan. С помощью камеры оно может сделать 3D-модель разных объектов.

Samsung выпустил приложение с фильтрацией звуков. Оно помогает избежать панических атак людям с расстройствами аутического спектра.

Чип для бесконтактной оплаты NFC обновится к 2028 году. К примеру, мощность для беспроводной зарядки увеличится до трех ватт. Над какими еще техническими улучшениями работают разработчики?

Подробности – в программе "Техно".