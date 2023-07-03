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Новости

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Технологии

"Техно": приложение Reality Scan доступно для владельцев смартфонов на Android

"Техно": приложение Reality Scan доступно для владельцев смартфонов на Android

Сотовые операторы сообщили, что хотят повышать тарифы ежегодно

Андроид стал дирижером оркестра в Южной Корее

В России может подорожать мобильная связь

Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет

"Техно": пользователи отказываются от работы в российском браузере "Луна"

Tinder перестал работать в РФ

"Техно": представлен мотожилет со встроенной подушкой безопасности

В Сочи устроили церемонию прощания с Tinder

Власти разрешат операторам поднимать тарифы на 5% выше инфляции – СМИ

Для Android доступно приложение Reality Scan. С помощью камеры оно может сделать 3D-модель разных объектов.

Samsung выпустил приложение с фильтрацией звуков. Оно помогает избежать панических атак людям с расстройствами аутического спектра.

Чип для бесконтактной оплаты NFC обновится к 2028 году. К примеру, мощность для беспроводной зарядки увеличится до трех ватт. Над какими еще техническими улучшениями работают разработчики?

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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