"Техно": эксперт рассказал, почему до сих пор нет робота, который был бы полезен в быту

Десятки компаний создают разных роботов с определенными функциями, но до сих пор нет изобретения, которое было бы полезно в быту. Эксперт рассказал, почему так происходит.

В Британии запустили сервис по аренде электромобилей. При аренде автомобиля заказчик управляет им самостоятельно, а по истечению времени управление машиной берет на себя удаленный оператор, который доставляет авто следующему заказчику. Подробности – в программе "Техно".