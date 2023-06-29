"Техно": в Британии запустили сервис по аренде электромобилей

В Британии запустили сервис по аренде электромобилей. При аренде автомобиля заказчик управляет им самостоятельно, а по истечению времени управление машиной берет на себя удаленный оператор, который доставляет авто следующему заказчику.

Российская компания выпустила версию системы распознавания домашних животных. Предполагается, что хозяева потерянных питомцев смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки. Также обсуждается возможность искать животных по городским видеокамерам.

Подробности – в программе "Техно".