Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

"Техно": в Британии запустили сервис по аренде электромобилей

"Техно": в Британии запустили сервис по аренде электромобилей

Новости часа: дожди снова накроют столицу во второй половине дня

Новый участок Троицкой линии метро сэкономит москвичам до 30 минут в пути

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 87 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Зубовском бульваре в Москве

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

В Британии запустили сервис по аренде электромобилей. При аренде автомобиля заказчик управляет им самостоятельно, а по истечению времени управление машиной берет на себя удаленный оператор, который доставляет авто следующему заказчику.

Российская компания выпустила версию системы распознавания домашних животных. Предполагается, что хозяева потерянных питомцев смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки. Также обсуждается возможность искать животных по городским видеокамерам.

Подробности – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
транспортавтоживотныеобществотехнологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика