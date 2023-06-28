"Техно": Tamagotchi возвращается с Wi-Fi и собственной метавселенной

Tamagotchi возвращается с Wi-Fi и собственной метавселенной. Теперь игрушка может взаимодействовать с другими пользователями. Также устройство имеет цветной LCD-дисплей и 20 персонажей на выбор.

"Яндекс" добавил уточнение геопозиции через Bluetooth и Wi-Fi в приложениях "Навигатор" и "Карты". Для работы функции потребуется обновить оба приложения и включить все беспроводные функции на устройстве.

Доступно обновление к игре Atomic Heart. Чем удивят фанатов разработчики?

Подробности – в программе "Техно".