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"Техно": Tamagotchi возвращается с Wi-Fi и собственной метавселенной

"Техно": Tamagotchi возвращается с Wi-Fi и собственной метавселенной

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Tamagotchi возвращается с Wi-Fi и собственной метавселенной. Теперь игрушка может взаимодействовать с другими пользователями. Также устройство имеет цветной LCD-дисплей и 20 персонажей на выбор.

"Яндекс" добавил уточнение геопозиции через Bluetooth и Wi-Fi в приложениях "Навигатор" и "Карты". Для работы функции потребуется обновить оба приложения и включить все беспроводные функции на устройстве.

Доступно обновление к игре Atomic Heart. Чем удивят фанатов разработчики?

Подробности – в программе "Техно".

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