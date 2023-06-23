Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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"Техно": Apple анонсировала компьютер Apple Vision Pro

"Техно": Apple анонсировала компьютер Apple Vision Pro

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Apple анонсировала компьютер Apple Vision Pro. Устройство будет поддерживать такие приложения, как Safari и почта, с возможностью просмотра медиа-элементов.

В наушниках AirPods Pro 2 замечен брак. Техническая проблема связана с плавающим из уха в ухо звуком. Явление массовое и имеет много жалоб.

Смартфоны Samsung и LG могут попасть под запрет. Подобная мера может также коснуться товаров марки HP и IBM. Отмечается, что продукции Apple в этом списке нет. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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