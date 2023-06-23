"Техно": в Израиле придумали необычные шахматы GoChess

В Израиле придумали необычные шахматы GoChess, которые подключаются к телефону, самостоятельно двигают фигурки и дают подсказки. Также шахматы работают совместно с игровыми сайтами, чтобы пользователь смог поиграть с реальным соперником.

Компания Google представила новый проект Starline. Он позволяет людям общаться по видеосвязи и видеть друг друга в 3D-изображении.

Представлен умный светофор, который при отсутствии на дороге машин постоянно горит красным. При обнаружении автомобиля цвет меняется. Подробности – в программе "Техно".