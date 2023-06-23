Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Технологии

"Техно": в Израиле придумали необычные шахматы GoChess

"Техно": в Израиле придумали необычные шахматы GoChess

"Техно": представлен телевизор с диагональю 500 сантиметров

МЭШ подберет варианты поступления в вуз на основе баллов ЕГЭ

Более 140 тыс человек пользуются платформой инновационного кластера Москвы – Собянин

Новый российский дрон протестировали в ДНР

"Техно": появился новый браузер под названием Arc

"Деньги 24": в РФ продолжили снижаться цены на электронику

"Техно": появилась технология для генерации речи персонажей в компьютерных играх

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

В Израиле придумали необычные шахматы GoChess, которые подключаются к телефону, самостоятельно двигают фигурки и дают подсказки. Также шахматы работают совместно с игровыми сайтами, чтобы пользователь смог поиграть с реальным соперником.

Компания Google представила новый проект Starline. Он позволяет людям общаться по видеосвязи и видеть друг друга в 3D-изображении.

Представлен умный светофор, который при отсутствии на дороге машин постоянно горит красным. При обнаружении автомобиля цвет меняется. Подробности – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика