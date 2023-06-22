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Технологии

"Техно": представлен телевизор с диагональю 500 сантиметров

"Техно": представлен телевизор с диагональю 500 сантиметров

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Представлен телевизор с диагональю 500 сантиметров, который выезжает из пола. Новинка имеет достойное качество изображения и матрицу из семи микропанелей, которые за несколько секунд задвигаются в специальную подставку.

Samsung презентует новую линейку Galaxy. Уже есть информация, что смартфон Z Fold в реальности выглядит заметно хуже.

Представлена манжета, которая восстанавливает моторику после травм. Работает она благодаря слуховому, визуальному и тактильному каналам восприятия. Тренажеры отслеживают движение человека с помощью сенсоров.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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