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Технологии

"Техно": появился новый браузер под названием Arc

"Техно": появился новый браузер под названием Arc

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"Техно": YouTube увеличит видеоролики с рекламой до 30 секунд

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Появился браузер Arc, в котором можно изменять настройки любого сайта: цвет, шрифт, убрать ненужные кнопки. Также среди функций – встроенные заметки и возможность блокировки.

У официальных пользовательских лицензий Adobe доступно бесплатное автопродление. Это некий бонус заказчикам, которые не могут воспользоваться картой для оплаты за рубежом.

Швейцарские ученые помогли парализованному человеку встать на ноги с помощью установленных имплантов, соединенных между собой по беспроводной сети. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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