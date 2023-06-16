Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Техно": доля российских смартфонов на отечественном рынке

"Техно": доля российских смартфонов на отечественном рынке

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Проведенное исследование о положении российских смартфонов на отечественном рынке показало, что по итогам первого квартала 2023 года доля российских брендов сократилась с 2 до 0,1% по сравнению с 2022 годом. А кнопочные телефоны увеличили долю с 60 до 75%.

Стали известны детали компьютерной игры GTA 6. В игре появится женщина и функционирующее метро. Действие будет происходить в городе Вайс-Сити.

Появился проект внедорожного электросамоката. Устройство адаптируется под разные условия, дорожные покрытия и стили езды. Максимально возможная скорость – 110 километров в час.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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