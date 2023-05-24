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Технологии

"Техно": Teenage Engineering представил портативный диктофон TP-7

"Техно": Teenage Engineering представил портативный диктофон TP-7

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Производитель музыкального оборудования Teenage Engineering представил портативный диктофон TP-7. Упрощена расшифровка записей. Так, диктофон подключается к телефону по Bluetooth или USB-C, и через специальное приложение происходит расшифровка материала.

Также компания Canon представила компактную двадцатимегапиксельную камеру PowerShot V10. Она сделана в нетрадиционном вертикальном формате для легкой съемки на ходу и с поворотным экраном для селфи. Подробности – в программе "Техно".

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