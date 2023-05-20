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Технологии

"Техно": планшеты Apple стали самыми продаваемыми на рынке в первом квартале 2023 года

"Техно": планшеты Apple стали самыми продаваемыми на рынке в первом квартале 2023 года

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Apple лидирует на рынке планшетов, доля продукции составила 35,2% по итогам первого квартала 2023 года. Второе место заняла компания Samsung, доля товара которой на рынке составила 23,1%. Третье место у компании Huawei.

Реклама японской железной дороги похожа на фейк. Есть предположения, что она была снята с использованием компьютерной графики, но компания опровергает эту информацию.

Fashion-дизайнер использует сенсорные технологии для создания интерактивных предметов гардероба. Всеми движениями одежды управляет специальное устройство.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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