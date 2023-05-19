"Техно": в соцсетях усомнились в достоверности рекламы японской железной дороги

Реклама японской железной дороги похожа на фейк. Есть предположения, что она была снята с использованием компьютерной графики, но компания это опровергает.

Fashion-дизайнер использует сенсорные технологии для создания интерактивных предметов гардероба. Всеми движениями одежды управляет специальное устройство.

Пользователь социальной сети Reddit опубликовал историю как Apple Watch спасли жизнь его маме. При резком падении женщины, надетые на нее умные часы вызвали скорую помощь, которая быстро смогла отреагировать на критическое состояние пострадавшей.

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