"Техно": компания Apple выпустила видеоредакторы для iPad

Компания Apple выпустила видеоредакторы для iPad – Final Cut Pro и Logic Pro – с возможностью взаимодействия с сенсорными экранами. В приложениях есть поддержка для создания рисунков Apple Pencil и возможность в Final Cut Pro вручную корректировать экспозицию, фокус, источник звука.

Кроме того, Apple решили ограничить максимальную скорость передачи данных по несертифицированным кабелям, в связи с законом Евросоюза, который приказал ставить USB-C в гаджеты. Подробнее – в программе "Техно".