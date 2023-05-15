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Технологии

"Техно": Google проведет конференцию разработчиков

"Техно": Google проведет конференцию разработчиков

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Google проведет конференцию разработчиков. На мероприятии будут представлены Android 14 с улучшенной безопасностью, Pixel Ford с внутренним экраном альбомного формата, а также Pixel 7а и Pixel Tablet.

Разработан рюкзак Jizai Arms с возможностью прикрепления шести роботизированных рук. Главное его преимущество – управление этими руками силой мысли. Минус – он управляется отдельным контроллером, с помощью оператора.

Подробности – в программе "Техно".

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