"Техно": Google проведет конференцию разработчиков

Google проведет конференцию разработчиков. На мероприятии будут представлены Android 14 с улучшенной безопасностью, Pixel Ford с внутренним экраном альбомного формата, а также Pixel 7а и Pixel Tablet.

Разработан рюкзак Jizai Arms с возможностью прикрепления шести роботизированных рук. Главное его преимущество – управление этими руками силой мысли. Минус – он управляется отдельным контроллером, с помощью оператора.

Подробности – в программе "Техно".