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"Техно": обновления WhatsApp

"Техно": обновления WhatsApp

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В скором времени пользователи WhatsApp смогут использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах. Еще одним обновлением стали анимированные эмодзи. Поговорим подробнее и разберемся, есть ли будущее у данного мессенджера.

Российский разработчик Blackbalance Game представил игру-ужастик. Главный герой, ведущий телепередачи о паранормальных явлениях, отправится в заброшенную психиатрическую больницу. Известно, что в игре очень реалистичная графика и звуковое сопровождение. При этом резких вставок и пугающей музыки пользователи не увидят.

Подробности – в программе "Техно".

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