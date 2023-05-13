"Техно": обновления WhatsApp

В скором времени пользователи WhatsApp смогут использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах. Еще одним обновлением стали анимированные эмодзи. Поговорим подробнее и разберемся, есть ли будущее у данного мессенджера.

Российский разработчик Blackbalance Game представил игру-ужастик. Главный герой, ведущий телепередачи о паранормальных явлениях, отправится в заброшенную психиатрическую больницу. Известно, что в игре очень реалистичная графика и звуковое сопровождение. При этом резких вставок и пугающей музыки пользователи не увидят.

Подробности – в программе "Техно".