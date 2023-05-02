Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Технологии

"Техно": появилась новая реалистичная компьютерная игра Unrecord

"Техно": появилась новая реалистичная компьютерная игра Unrecord

Обратный отсчет до Международных "Игр будущего" запустили в Москве и Казани

"Техно": в РФ зафиксировали 667 млн утекших записей с персональными данными за 2022 год

"Техно": новинки гаджетов Xiaomi

"Актуальный репортаж": Apple обяжут разрешить устанавливать приложения не из App Store

"Техно": в автомобилях Mini появится голосовой помощник в виде питомца

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сервисы столицы

"Техно": игровая приставка ROG Ally будет стоить 650 долларов

"Техно": появился новый тип нейросетей, превращающий текст в видео

"Актуальный репортаж": в РФ стали выпускать больше развивающих программ для смартфонов

Появилась новая реалистичная компьютерная игра Unrecord, в которой пользователи занимают роль полицейского и расследуют преступления. Разработчики обещают продемонстрировать разнообразные сюжетные линии и интересных персонажей.

Кроме того, стало известно, что игровая приставка ROG ALLY будет представлена с улучшенной графикой и работать на Windows 11. Подробнее о том, какие еще характеристики ожидать от консоли, – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика