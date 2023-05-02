"Техно": появилась новая реалистичная компьютерная игра Unrecord

Появилась новая реалистичная компьютерная игра Unrecord, в которой пользователи занимают роль полицейского и расследуют преступления. Разработчики обещают продемонстрировать разнообразные сюжетные линии и интересных персонажей.

Кроме того, стало известно, что игровая приставка ROG ALLY будет представлена с улучшенной графикой и работать на Windows 11. Подробнее о том, какие еще характеристики ожидать от консоли, – в программе "Техно".