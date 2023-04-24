"Техно": Morphing Matter Lab разработала технологичные семена

Лаборатория Morphing Matter Lab разработала технологичные семена. Их сбрасывает беспилотный летательный аппарат на поле, а они, взаимодействуя с влажной почвой, начинают в нее вкручиваться, повышая шансы на успешный рост.

Кроме того, представлен новый летательный дрон, который отличается от других подобных аппаратов своей формой. Он довозит груз до места получения, затем спускает отдельную капсулу с посылкой, которая быстро выдает товар. Подробности – в программе "Техно".