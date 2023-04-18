"Техно": аппараты с высоким разрешением для сканирования предметов появились в самолетах

В области авиационных технологий появился новый сканер, снимающий ограничения в самолетах. Аппарат оснащен более высоким разрешением. Теперь можно получать 3D-изображения сумок, тем самым проводить более точную проверку ручной клади. Кроме того, новая услуга от Turkish Airlines позволяет пассажирам бесплатно пользоваться мессенджерами в самолетах.

В Сети появилось самое большое изображение Красной планеты, которое включает в себя 110 тысяч снимков. Отмечается хорошее качество и анимация. Подробности – в программе "Техно".