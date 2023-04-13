"Техно": в РФ опасаются создавать новую ОС на базе Android из-за ограничений Google

Разработка российской операционной системы на базе Android находится под угрозой из-за ограничений Google. В России уже есть ОС под названием "Аврора", но под нее нет разработчиков и установлена она на нескольких неизвестных гаджетах.

Что из себя представляет "Аврора"? Действительно ли она является российской разработкой? И насколько важно иметь в России аналог известных Apple и Google?

Подробности – в программе "Техно".