"Техно": онлайн-конференция Apple и необычный дизайн для iPhone

Apple проведет онлайн-конференцию для разработчиков с 5 по 9 июня. На конференции будут представлены новые версии операционных систем и возможен релиз очков дополненной реальности.

Компания Caviar, которая создает необычные дизайны для iPhone, представила телефон, дизайн которого придуман нейросетью. Из минусов: большие габариты и высокая цена. Что из себя представляет новинка?

Подробности – в программе "Техно".