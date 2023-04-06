13:00Технологии
"Техно": компания Valve представила Counter-Strike 2
Компания Valve анонсировала Counter-Strike 2 – новинка из серии игр от первого лица. Новая версия шутера обещает быть лучшей, так как в ней был применен новый игровой движок Source 2.
Кроме того, студия Ninja Theory поразила публику роликом с лицевой анимацией в предстоящей игре. В ней за все отвечает движок Unreal Engine 5, благодаря которому персонажи в игре достаточно выразительны и реалистичны.
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО