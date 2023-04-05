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Технологии

"Техно": нейросеть GPT-4 может появиться в виде бота для пользователей Telegram

"Техно": нейросеть GPT-4 может появиться в виде бота для пользователей Telegram

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Есть вероятность, что нейросеть GPT-4 появится в грядущем обновлении в виде бота для пользователей Telegram с премиум-подпиской. У компании есть достаточно времени, чтобы подготовить пользователей к обновлению, показать все преимущества.

При этом более тысячи экспертов призывают приостановить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4. Более тысячи известных людей подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта более мощного, чем GPT-4.

Подобное решение было вызвано тем, что хорошо спроектированный ИИ в неправильных руках может навредить человечеству. Узнаем, почему ИИ может быть опасен для человека. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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