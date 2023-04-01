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Технологии

"Техно": нейросеть от Google и аналог Sims

"Техно": нейросеть от Google и аналог Sims

"Актуальный репортаж": российские ученые наделили селфи терапевтическим эффектом

"Техно": российские ученые разработали технологию гибкого экрана

"Техно": робот из мха и меняющая голос нейросеть

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

"Техно": новости нейросетей

В кинотеатрах РФ появится аналог технологии IMAX

Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников

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Новая функция по перемещению машины появилась на платформе "Электронный дом"

Компания Google добавит в свой офисный пакет собственный генеративный искусственный интеллект. Он будет помогать пользователям писать тексты, предлагая шаблоны на основе темы, а также запросы поставщикам, резюме и отчеты.

Студия Paradox Tectonic анонсировала игру Life by You в жанре симулятора жизни. Проект возглавляет руководитель разработки The Sims 2 и The Sims 3. В Life by You у игроков будет возможность создавать открытые миры с городами и населением, управлять любыми персонажами.

Об этих и других новостях из мира технологий – в сюжете телеканала Москва 24.

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