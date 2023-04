"Техно": нейросеть от Google и аналог Sims

Компания Google добавит в свой офисный пакет собственный генеративный искусственный интеллект. Он будет помогать пользователям писать тексты, предлагая шаблоны на основе темы, а также запросы поставщикам, резюме и отчеты.

Студия Paradox Tectonic анонсировала игру Life by You в жанре симулятора жизни. Проект возглавляет руководитель разработки The Sims 2 и The Sims 3. В Life by You у игроков будет возможность создавать открытые миры с городами и населением, управлять любыми персонажами.

Об этих и других новостях из мира технологий – в сюжете телеканала Москва 24.