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Технологии

"Техно": новости в мире технологий

"Техно": новости в мире технологий

"Актуальный репортаж": "Мосфильм" остановил лабораторию по обработке кинопленки

"Техно": новинки в мире техники

США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов стоимостью выше 300 долларов

AliExpress заблокировал продажу потребительских дронов для клиентов из России

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Приложения восьми российских банков исчезли из AppStore

Новости часа: движение сильно затруднено из-за ДТП на Киевском шоссе

"Техно": новые жалобы на Samsung Galaxy S23 Ultra

Новости часа: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Casablanca – это нейросеть, которая стабилизирует положение человека во время онлайн-конференций в Zoom, Meet и Teams. Подобная функция помогает скорректировать изображение так, что создается впечатление полного вовлечения в разговор.

На этот раз разработчики приложения WhatsApp придумали новостную ленту, которая предоставляет возможность пользователям и организациям делиться своими новостями.

Фанат игры Hogwarts Legacy придумал волшебную палочку. Такое устройство позволяет полностью погрузится в атмосферу игры и создавать там заклинания. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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