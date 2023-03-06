"Техно": новости в мире технологий

Casablanca – это нейросеть, которая стабилизирует положение человека во время онлайн-конференций в Zoom, Meet и Teams. Подобная функция помогает скорректировать изображение так, что создается впечатление полного вовлечения в разговор.

На этот раз разработчики приложения WhatsApp придумали новостную ленту, которая предоставляет возможность пользователям и организациям делиться своими новостями.

Фанат игры Hogwarts Legacy придумал волшебную палочку. Такое устройство позволяет полностью погрузится в атмосферу игры и создавать там заклинания. Подробнее – в программе "Техно".